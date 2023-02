Ginevra Lamborghini, retroscena bomba su Onestini e Tavassi: “Gli Spartani? Cattivi e di basso livello”, e svela perché sta con i Persiani (Di martedì 21 febbraio 2023) Ginevra Lamborghini “on fire” dopo il Grande Fratello Vip. Ospite di Casa Chi, l’ex concorrente si è schierata dalla parte dei Persiani (difendendo Antonella Fiordelisi) svelando due retroscena su Luca Onestini e Edoardo Tavassi. Ginevra Lamborghini, retroscena su Onestini e Tavassi Antonella? Ti dico, per quanto io mi sia scontrata con lei non riesce a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 21 febbraio 2023)“on fire” dopo il Grande Fratello Vip. Ospite di Casa Chi, l’ex concorrente si è schierata dalla parte dei(difendendo Antonella Fiordelisi)ndo duesu Lucae EdoardosuAntonella? Ti dico, per quanto io mi sia scontrata con lei non riesce a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

