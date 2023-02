Gilles Rocca single | è finita con Miriam | l’annuncio dopo 14 anni d’amore

Leggi su biccy

(Di martedì 21 febbraio 2023)14insieme èla storia traGalanti. L’ex naufrago aveva parlato moltissime volte didurante la sua avventura a L’Isola dei Famosi. Oggidella rottura affidato ad un post su Instagram. “Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… la risposta è una sola…14, 14vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è. È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di ...