Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati dopo 14 anni (Di martedì 21 febbraio 2023) Gilles Rocca e Miriam Galanti hanno annunciato la fine della loro relazione, i due si sono lasciati dopo 14 anni La storia d'amore tra Gilles Rocca e Miriam Galanti è finita dopo quattordici anni, i due si sono lasciati. La notizia è stata data dai diretti interessati, in particolare Rocca ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram. Giles ha chiesto ai suoi follower di non chiedere spiegazioni sui motivi della rottura. Il post di Giles Rocca è la conseguenza di alcune domande, che nei giorni sono diventate più insistenti, da parte dei fan che avevano notato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023)hanno annunciato la fine della loro relazione, i due si14La storia d'amore traè finitaquattordici, i due si. La notizia è stata data dai diretti interessati, in particolareha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram. Giles ha chiesto ai suoi follower di non chiedere spiegazioni sui motivi della rottura. Il post di Gilesè la conseguenza di alcune domande, che nei giornidiventate più insistenti, da parte dei fan che avevano notato ...

