Gianni Cuperlo dice di non essersi votato alle primarie del PD (Di martedì 21 febbraio 2023) Ha votato scheda bianca, come già alle primarie del 2013 quando arrivò secondo dietro a Matteo Renzi Leggi su ilpost (Di martedì 21 febbraio 2023) Hascheda bianca, come giàdel 2013 quando arrivò secondo dietro a Matteo Renzi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Gianni #Cuperlo: 'Alle primarie non mi sono votato, ho votato scheda bianca.' @ultimora_pol - ilpost : Gianni Cuperlo dice di non essersi votato alle primarie del PD - edoardoc__ : @ultimora_pol Livello di Socialismo: Gianni Cuperlo - BeppeMatteo : RT @ultimora_pol: Gianni #Cuperlo: 'Alle primarie non mi sono votato, ho votato scheda bianca.' @ultimora_pol - MonicaMofanta : RT @ultimora_pol: Gianni #Cuperlo: 'Alle primarie non mi sono votato, ho votato scheda bianca.' @ultimora_pol -