Gianluca Vacchi, morta mamma Mariella. Il post commovente: «Riposa in pace, mio grande esempio» (Di martedì 21 febbraio 2023) «Qualche giorno fa, la mia adorata mamma ci ha lasciato», scrive Gianluca Vacchi, commosso dalla morte della madre, in un lungo post su Instagram. L'influencer... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) «Qualche giorno fa, la mia adorataci ha lasciato», scrive, commosso dalla morte della madre, in un lungosu Instagram. L'influencer...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Gianluca Vacchi, il dramma: «Riposa in pace mio grande esempio» - andreastoolbox : Morta Mariella, mamma di Gianluca Vacchi: 'Da piccolo dicevo che ti avrei sposato' #Mariella, #Morta #mamma… - Nutizieri : Morta Mariella, mamma di Gianluca Vacchi: 'Da piccolo dicevo che ti avrei sposato' - focamonaca101 : Comunque Gianluca Vacchi con i Filippini come meme fa scassare - DonnaGlamour : Gianluca Vacchi, pesante lutto: “Hai lottato come una leonessa” -