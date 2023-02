Gf Vip: Tensioni Post Diretta… I Vipponi Contro il Reality! (Di martedì 21 febbraio 2023) Clima infuocato all’interno della Casa di Cinecittà. Dopo l’ultima diretta, Luca Onestini e Edoardo Tavassi hanno avuto da ridire anche sugli autori, la produzione e il buon Alfonso Signorini. Insomma, ne hanno avute un po’ per tutti. Ma cosa ha scatenato la rabbia dei due giefffini? Ecco tutto quello che é accaduto nel Post puntata! Tavassi e Onestini Contro gli autori del Gf Vip: ecco perché Come sempre, dopo la fine della diretta del Gf Vip, i Vipponi si lasciano andare a considerazioni e ad accese discussioni. Questa volta ad accendere gli animi sono stati Luca Onestini e Edoardo Tavassi che, senza tanto girarci intorno, si sono scagliati Contro gli autori del reality. A far insorgere dubbi ai due gieffini sono stati alcuni episodi avvenuti nel corso della diretta. In particolare, riguardo allo ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 21 febbraio 2023) Clima infuocato all’interno della Casa di Cinecittà. Dopo l’ultima diretta, Luca Onestini e Edoardo Tavassi hanno avuto da ridire anche sugli autori, la produzione e il buon Alfonso Signorini. Insomma, ne hanno avute un po’ per tutti. Ma cosa ha scatenato la rabbia dei due giefffini? Ecco tutto quello che é accaduto nelpuntata! Tavassi e Onestinigli autori del Gf Vip: ecco perché Come sempre, dopo la fine della diretta del Gf Vip, isi lasciano andare a considerazioni e ad accese discussioni. Questa volta ad accendere gli animi sono stati Luca Onestini e Edoardo Tavassi che, senza tanto girarci intorno, si sono scagliatigli autori del reality. A far insorgere dubbi ai due gieffini sono stati alcuni episodi avvenuti nel corso della diretta. In particolare, riguardo allo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siase91 : RT @Cristin04184242: Lo schifo supremo messo in atto dai mestieranti.... #gfvip sempre peggio #makita #dakita #gintonic #donnalisi #nikite… - GiselaMalekk : RT @GrandeFratello: Edoardo e Antonella ancora al centro delle discussioni: come si evolverà il loro rapporto alla luce delle nuove tension… - ciuppina : RT @Cristin04184242: Lo schifo supremo messo in atto dai mestieranti.... #gfvip sempre peggio #makita #dakita #gintonic #donnalisi #nikite… - CinqueNews : #GFvip - ancora tensioni e liti: anticipazioni della puntata di lunedì 20 febbraio -» - dal_tv : Grande Fratello VIP: tensioni, lacrime e graditi ritorni nella puntata di questa sera 20 febbraio 2023… -