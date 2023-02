GF Vip | spunta bottiglia di vino nascosta | Giaele beccata VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 21 febbraio 2023) Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha pesantemente redarguito i concorrenti per alcuni episodi violenti e scorretti che si sono verificati in questi giorni. I vipponi sono stati anche puniti mediante un provvedimento disciplinare. Nello specifico, è stato dimezzato il loro budget settimanale, compreso quello destinato al. I concorrenti, infatti, sono stati accusati anche di bere troppo, specie alcuni di loro, pertanto, devono darsi una regolata. Durante la diretta sono apparsi tutti pentiti e dimessi, tuttavia, una volta interrotto il collegamento, alcuni hanno cominciato a reiterare gli stessi errori. In particolare, èta unadia cui ha attintoDe Donà.unadi ...