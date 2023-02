GF Vip, la sorella di Sarah Altobello contro Attilio Romita: 'Sei un piccolo uomo' (Di martedì 21 febbraio 2023) In questa circostanza, come riporta il sito ' TGcom24 ', attacca subito Attilio: 'Io la ricordo come un grande giornalista. Ma oggi la vedo come un uomo molto piccolo . Ha additato Sarah come la '... Leggi su news.fidelityhouse.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) In questa circostanza, come riporta il sito ' TGcom24 ', attacca subito: 'Io la ricordo come un grande giornalista. Ma oggi la vedo come unmolto. Ha additatocome la '...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... betcity_127 : @Heidy_VIP_ No ma poi mi fa rodere perché mo lasciando stare i dream ma la settimana di Pasqua mia madre fa 60 anni… - novasocialnews : 'Grande Fratello Vip', la sorella di Sarah Altobello attacca Attilio Romita: 'Piccolo uomo...'… - GaetanoApicel11 : @theblondes4 Io vorrei Antonino fuori da quello scempio però goderei cm un riccio se Micol sarà l'eliminata!!Si cre… - Vip___era : RT @afiresign_: “Questa cosa te l’ho detta tremila volte, sotto le coperte, in cucina, quanto Micol ti ha nominato… non è una cosa sbagliat… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', la sorella di Sarah Altobello attacca Attilio Romita: 'Piccolo uomo...' #grandefratellovip… -