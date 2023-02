Gf Vip 7 | una famosa ex corteggiatrice di Uomini e Donne dalla parte di Matteo Diamante | “Sei una persona vera e non sempre la verità piace”

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 febbraio 2023) Negli ultimi giorni, all’interno della Casa del Gf Vip 7 il clima è stato particolarmente teso: tutto è cominciato in occasione della festa di Carnevale organizzata dai Vipponi. Durante la serata, infatti, non sono mancate litigate molto accese, che hanno coinvolto, Luca Onestini e Oriana Marzoli da un lato, Martina Nasoni e Oriana dall’altro e infine Luca e Nikita Pelizon. Proprio di questi scontri accesi si è parlato nel corso della trentacinquesima puntata del reality show, andata in onda ieri sera su Canale 5. In particolar modoha avuto la possibilità di difendersi dall’accusa di razzismo che gli era stata lanciata da Oriana e l’ex di Nikita ha spiegato che le sue frasi non erano riferite alle origini latine della sua coinquilina, bensì al fatto che quest’ultima molto spesso si esprima in spagnolo, non ...