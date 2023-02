“GF Vip 7” | scontro duro tra Antonella Fiordelisi e Sofia Giaele De Donà

Leggi su tvzap

(Di martedì 21 febbraio 2023) News Tv. Quanti colpi di scena ieri, lunedì 20 febbraio 2023, al “Grande Fratello Vip”. La nomination ricevuta in diretta daDenon è per niente andata giù ad, che è apparsa subito assai seccata. Durante la pubblicità, infatti, la concorrente salernitana non ha perso occasione di criticare l’altra vippona e tra le due è scoppiata una vera e propria discussione. Leggi anche l’articolo —> “Gf Vip 7”: l’annuncio di Signorini spiazza il pubblico, poi il colpo di scena Un pandemonio è successo al momento delle nomination palesi. In molti hanno notato che, appena lanciato lo spot pubblicitario da Alfonso Signorini, ha cambiato di colpo atteggiamento nei confronti di...