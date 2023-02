“GF Vip 7” | il retroscena choc su Antonella | cosa faceva prima del reality

Leggi su tvzap

(Di martedì 21 febbraio 2023) News Tv. Una persona fuori dal GF Vip ha rivelato unsuFiordelisi. La vippona è di certo una dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione delè sempre al centro dell’attenzione per le sue continue liti con il fidanzato Edoardo Donnamaria e con altre ragazze delle casa come Oriana, Giaele e Micol Incorvaia. Anche fuori dalla casa sono in tanti a non apprezzare i suoi atteggiamenti, e tra questi una persona in particolare ha vuotato il sacco e ha raccontato la verità su di lei. (Continua dopo le foto…) “GF Vip”, Benincasa racconta ilsulla exGianluca Benincasa avrebbe voluto un confronto con la sua ex,, che attualmente si trova nella casa del ...