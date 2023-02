Gf Vip 7 | il papà di Antonella Fiordelisi | “Situazione al limite” Poi lancia un appello agli autori

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 febbraio 2023) È andata in onda ieri sera la trentacinquesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ancora poche settimane e sapremo chi succederà a Jessica Selassié. Una diretta difficile per i nostri Vipponi, puniti dopo i fatti accaduti durante la festa di Carnevale. Una diretta difficile soprattutto per, apparsa a tratti stanca. L’influencer di origini campane prima ha rischiato di perdere la sua amica Sarah Altobello, eliminata ma rientrata nella Casa grazie al biglietto di ritorno, poi è finita al televoto contro Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia. Lasentimentale invece procede a gonfie vele, dopo alcune liti si è riappacificata con Edoardo Donnamaria, il quale anche ieri sera ha dichiarato di essere molto innamorato della Vippona. Nel frattempo, Stefano ...