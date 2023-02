Gf Vip 7, i dubbi degli Spartani su Nikita Pelizon: “È una bugiarda! Non ha la memoria ma…” (Di martedì 21 febbraio 2023) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Gf Vip. Tra i momenti salienti, l’eliminazione di Sarah Altobello che poco dopo è rientrata in casa tramite il biglietto di ritorno. Durante la diretta si è parlato anche dei problemi di memoria di Nikita Pelizon che la portano a prendere appunti per ricordarsi quello che succede. Al termine della puntata gli Spartani si sono ritrovati nel cortiletto e hanno commentato sia la Altobello che la Pelizon. Giaele si è detta interdetta dall’atteggiamento di Sarah: Ragá io scioccata questa sera da Sarah. “E no perché io l’altra sera ho chiesto a Giaele di apparecchiare la tavola e mi ha detto di no”, come se io non volessi stare con lei. Stavo dipingendo il carretto, avevo i pennelli in mano. Anche Oriana ha espresso la sua: “No perché Oriana io sono rimasta ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 febbraio 2023) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Gf Vip. Tra i momenti salienti, l’eliminazione di Sarah Altobello che poco dopo è rientrata in casa tramite il biglietto di ritorno. Durante la diretta si è parlato anche dei problemi didiche la portano a prendere appunti per ricordarsi quello che succede. Al termine della puntata glisi sono ritrovati nel cortiletto e hanno commentato sia la Altobello che la. Giaele si è detta interdetta dall’atteggiamento di Sarah: Ragá io scioccata questa sera da Sarah. “E no perché io l’altra sera ho chiesto a Giaele di apparecchiare la tavola e mi ha detto di no”, come se io non volessi stare con lei. Stavo dipingendo il carretto, avevo i pennelli in mano. Anche Oriana ha espresso la sua: “No perché Oriana io sono rimasta ...

