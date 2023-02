GF Vip 7, gli spartani nascondono il vino nel van (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo il provvedimento disciplinare preso dagli autori del GF Vip 7, gli spartani nascondono una bottiglia di vino nel van. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo il provvedimento disciplinare preso dagli autori del GF Vip 7, gliuna bottiglia dinel van. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, ecco gli ascolti della trentacinquesima puntata Tutti i dati auditel della serata di lunedì 20 febbraio… - arandomcoolname : @BPezzano @ziobaffone dici che gli addominali non gli funzionano piu e quindi gli hanno messo una stecca in culo pe… - filufilo : RT @Unf_Tweet: - Giusyokkiverdi : @Didi8810870547 Io ho capito che ogni cosa Antonella accusa,lo fa lei in prima persona! Poi gli vogliamo ricordare… - Unf_Tweet : -