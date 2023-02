Gf Vip 7 | ecco gli ascolti della trentacinquesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 febbraio 2023) Ieri sera è andata in onda una nuova scoppiettantedel Gf Vip 7. Fulcrodiretta il provvedimento degli autori nei confronti dei concorrenti dopo le forti discussioni in Casa. E ancora l’eliminazione di Sarah Altobello, poi rientrata con il biglietto di ritorno, la sorpresa di Raffaello Tonon a Luca Onestini, la tensione tra quest’ultimo e Nikita Pelizon. Ma come saranno andati gli? Come riportato da Davide Maggio, ladi ieri sera ha catturato 2.700.000 di telespettatori, con uno share del 20,3%. L'articolo proviene da Isa e Chia.