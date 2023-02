GF Vip 7, caos post puntata e liti furiose: Micol contro Sarah, Onestini sbeffeggia Nikita (Di martedì 21 febbraio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, dopo la diretta di lunedì 20 gli animi si sono scaldati. Alfonso Signorini, infatti, ha punito i vipponi per la maleducazione generale e ha dimezzato il budget per la spesa, già di per sé esiguo per tutti quanti i concorrenti. E inevitabilmente c’è stato chi pensava di non meritare di essere punito e chi si è scagliato contro gli altri per altri episodi avvenuti in puntata. Vediamo dunque cos’è successo non appena è terminata l’ultima puntata del GF Vip 7. GF Vip 7, Luca Onestini ancora contro Nikita Pelizon Tra i più nervosi, nonostante in puntata abbia ricevuto la sorpresa dell’amico fraterno Raffaello Tonon, c’è senza dubbio Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e Donne ha contestato ancora una volta ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 febbraio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, dopo la diretta di lunedì 20 gli animi si sono scaldati. Alfonso Signorini, infatti, ha punito i vipponi per la maleducazione generale e ha dimezzato il budget per la spesa, già di per sé esiguo per tutti quanti i concorrenti. E inevitabilmente c’è stato chi pensava di non meritare di essere punito e chi si è scagliatogli altri per altri episodi avvenuti in. Vediamo dunque cos’è successo non appena è terminata l’ultimadel GF Vip 7. GF Vip 7, LucaancoraPelizon Tra i più nervosi, nonostante inabbia ricevuto la sorpresa dell’amico fraterno Raffaello Tonon, c’è senza dubbio Luca. L’ex tronista di Uomini e Donne ha contestato ancora una volta ...

