Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi spara a zero su Giaele De Donà: “È sposata e vuole andare a letto con tutti quanti!” (Di martedì 21 febbraio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 è andato in scena l’ennesimo capitolo di ‘Antonella contro tutti e viceversa’. Questa volta, nel mirino dell’influencer salernitana, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Nei confronti della prima, la Fiordelisi ha riservato l’epiteto di ‘santarellina che l’ha data al primo appuntamento’. Sulla seconda, ha avuto qualcosa da ridire sull’amore libero che ne caratterizza il matrimonio con l’imprenditore americano Bradford Beck. Alla luce delle ultime provocazioni di Antonella, il coinquilino Edoardo Tavassi non ci ha visto più e ha preso le difese della fidanzata e dell’amica. In particolare, ha invitato la schermitrice a non giudicare il matrimonio di Giaele: “Ma che cazz* ne sai del loro rapporto loro fuori? Dici minchi*te personali, vai ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 febbraio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 è andato in scena l’ennesimo capitolo di ‘controe viceversa’. Questa volta, nel mirino dell’influencer salernitana, Micol Incorvaia eDe. Nei confronti della prima, laha riservato l’epiteto di ‘santarellina che l’ha data al primo appuntamento’. Sulla seconda, ha avuto qualcosa da ridire sull’amore libero che ne caratterizza il matrimonio con l’imprenditore americano Bradford Beck. Alla luce delle ultime provocazioni di, il coinquilino Edoardo Tavassi non ci ha visto più e ha preso le difese della fidanzata e dell’amica. In particolare, ha invitato la schermitrice a non giudicare il matrimonio di: “Ma che cazz* ne sai del loro rapporto loro fuori? Dici minchi*te personali, vai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Antonella Fiordelisi spara a zero su Giaele De Donà: 'È spostata e vuole andare a letto con tutti quanti!… - AmgelaAnzellini : @antonella__07 @Hosonno33 Perché esistono parole positive per lei ?ma per favore ha rovinato il gf vip - ela88795088 : @Lola85229934 Solo che onestini ha le spalle larghe , Antonella no. Io mi rendo conto che stare chiusi 5 mesi , all… - ADelleNotizie : Anticipazioni GF VIP urla fuori dalla casa: 'Antonella fai..' #gfvip #gfvip7 #uominiedonne #amici22 #oriele… - Pall_Gonfiato : Continuano le vicissitudini dei vipponi nella casa del #GfVip -