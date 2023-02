“GF Vip 7”, Alfonso Signorini perde la pazienza contro i Vipponi: cos’è successo (Di martedì 21 febbraio 2023) News tv. . Non è per tutti saper partecipare ad un reality show: le telecamere h24 e la convivenza forzata con altri individui possono portare ad una perdita del controllo e delle proprie emozioni. Ogni situazione, anche la più banale, viene vissuta con un’intensità doppia rispetto alla vita di tutti i giorni e così le liti diventano all’ordine del giorno. Nel corso della puntata di ieri sera 20 Febbraio 2023 in diretta su Canale 5 Alfonso Signorini ha rimproverato tutti i Vipponi per le immagini che il pubblico ha visto durante il week end dopo la festa all’interno della casa. Il GF Vip 7 è stato costretto anche a prendere un provvedimento.



Leggi anche –> “GF Vip 7”: l’annuncio di Signorini spiazza il pubblico, poi il colpo di scena La casa del GF Vip 7 è divisa in due gruppi e il ... Leggi su tvzap (Di martedì 21 febbraio 2023) News tv. . Non è per tutti saper partecipare ad un reality show: le telecamere h24 e la convivenza forzata con altri individui possono portare ad una perdita delllo e delle proprie emozioni. Ogni situazione, anche la più banale, viene vissuta con un’intensità doppia rispetto alla vita di tutti i giorni e così le liti diventano all’ordine del giorno. Nel corso della puntata di ieri sera 20 Febbraio 2023 in diretta su Canale 5ha rimproverato tutti iper le immagini che il pubblico ha visto durante il week end dopo la festa all’interno della casa. Il GF Vip 7 è stato costretto anche a prendere un provvedimento.Leggi anche –> “GF Vip 7”: l’annuncio dispiazza il pubblico, poi il colpo di scena La casa del GF Vip 7 è divisa in due gruppi e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Alfonso legge un comunicato importante ai Vip: si tratta di un provvedimento molto serio preso da Grande Fratello.… - redazionerumors : Dopo le liti avvenute durante la festa di Carnevale, per i vipponi è arrivato il momento della ramanzina. Alfonso S… - angiuoniluigi : RT @fanpage: AL GF VIP lo scherzo di Alfonso Signorini per Sonia Bruganelli ?? Una torta piccolissima e il numero delle candeline sbagliate… - infoitcultura : Alfonso Signorini rompe il silenzio: 'GF Vip? Ecco perché vediamo i soliti concorrenti' - infoitcultura : Gf Vip 7, Alfonso Signorini: “Nei reality ci sono persone non Vip perché...' -