Germania, il tribunale amministrativo dichiara illegale l'aggiornamento software introdotto da Volkswagen dopo il dieselgate (Di martedì 21 febbraio 2023) Il tribunale amministrativo dello Schleswig-Holstein ha dichiarato illegale l'aggiornamento software applicato da Volkswagen sui diesel già oggetto di revisione. La nuova sentenza segna una nuova tappa nello scandalo diesel e potrà costare molto cara alla casa di Wolfsburg, anche se le resta ancora aperta la via dell'appello. La decisione è uno schiaffo pure per la motorizzazione civile tedesca (Kraftfahrtbundesamt – KBA) che aveva autorizzato l'update. Nel settembre 2015 VW aveva dovuto ammettere negli Usa di aver programmato le auto in modo da superare i test sugli scarichi in laboratorio, mentre nel traffico emettevano più ossido d'azoto, usando dispositivi di spegnimento del sistema di filtraggio vietati. Negli Stati Uniti la casa tedesca aveva dovuto quindi dotare ...

