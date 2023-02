“Genitorialità transfrontaliera” Così l' Ue vuole sdoganare l' utero in affitto

Ora "la Commissione Ue vuole legalizzare il traffico di minori" con la sua 'proposta di regolamentazione e riconoscimento della', perché va espressamente riconosciuta ...L'impegno del centrodestra di governo arriva in un momento in cui anche da Bruxelles, con proposte come quella recente sulla, la Commissione punta a sdoganare ogni tipo ...

“Genitorialità transfrontaliera”. Così l'Ue vuole sdoganare l'utero in ... ilGiornale.it

Si allarga fronte pro life e pro family contro proposta europea a favore matrimoni LGBTI transfrontalieri e maternità surrogata International Family News

Fafce: Bassi (presidente) su una iniziativa legislativa Ue, "un ... Servizio Informazione Religiosa

Austria: associazioni cattoliche contro la legalizzazione europea ... Servizio Informazione Religiosa