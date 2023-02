Gemma del Paradiso delle Signore sta incastrando Carlos? (Di martedì 21 febbraio 2023) Gemma del Paradiso delle Signore sta incastrando Carlos? Gemma fa credere a Carlos di aspettare un figlio da lui? Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 21 febbraio 2023)delstaCarlos?fa credere a Carlos di aspettare un figlio da lui? Tvserial.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MayAmidala : @cate_p_ A mio avviso Marco che lascia Gemma perché capisce che il vero amore è Stefania resistendo ai ricatti dell… - happosai_bu : @Sabrina_carbo25 Ma non hai una badante o dei genitori che ti tolgono dai social? Mi ricordi la mitica Gemma del Su… - IlyRedPassion : Tralasciando il fatto che ancora non si sa di chi si è incinta Gemma ma adesso parte la telenovela del ti amo ma n… - rep_napoli : Scandalo Sma Campania, in carcere anche il titolare della buvette del Comune [di Alessio Gemma] [aggiornamento dell… - LynchInAspic : Ma a voi interessa MINIMAMENTE qualcosa del trono di LAGNAvinia e dei suoi due 'interessatissimi' corteggiatori o q… -