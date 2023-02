GdS – Marcus Thuram verso la Serie A? L’Inter c’è e le altre… (Di martedì 21 febbraio 2023) 2023-02-20 11:27:25 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla GdS: L’attaccante francese nato a Parma è pronto a una nuova avventura. Virkus: “Dobbiamo accettare che vada in club più grandi”. I nerazzurri più volte hanno provato a prenderlo, ma non solo loro Ritorno alle radici. Marcus Thuram ci spera. Già in passato ci è andato vicino, ma questa volta sta a lui decidere il proprio destino. L’attaccante 25enne del Borussia Moenchengladbach e della nazionale francese ha il contratto in scadenza a fine stagione, e non ha alcuna intenzione di rinnovarlo. Probabilmente per venire a giocare in Italia, dove è nato (a Parma, nel 1997), dove sarebbe dovuto arrivare già nel 2021 se un infortunio non avesse fatto saltare la trattativa con L’Inter. “Per Thuram abbiamo fatto ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 febbraio 2023) 2023-02-20 11:27:25 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla GdS: L’attaccante francese nato a Parma è pronto a una nuova avventura. Virkus: “Dobbiamo accettare che vada in club più grandi”. I nerazzurri più volte hanno provato a prenderlo, ma non solo loro Ritorno alle radici.ci spera. Già in passato ci è andato vicino, ma questa volta sta a lui decidere il proprio destino. L’attaccante 25enne del Borussia Moenchengladbach e della nazionale francese ha il contratto in scadenza a fine stagione, e non ha alcuna intenzione di rinnovarlo. Probabilmente per venire a giocare in Italia, dove è nato (a Parma, nel 1997), dove sarebbe dovuto arrivare già nel 2021 se un infortunio non avesse fatto saltare la trattativa con. “Perabbiamo fatto ...

