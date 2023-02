Gb, meno stress e più fatturato: successo per settimana lavorativa da 4 giorni (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nel Regno Unito tutti, o quasi, d’accordo: la settimana lavorativa di 4 giorni non danneggia le aziende e migliora la produttività e la salute dei dipendenti. E’ quanto emerge dal più vasto esperimento mai condotto a livello mondiale su una ipotesi che – complice anche la pandemia – punta ad affermare nuove modalità di lavoro, per alcune categorie. I risultati del progetto pilota saranno presentati oggi ufficialmente a Londra alla Camera dei Comuni ma i risultati sono già noti e sembrano alquanto inequivocabili a favore della settimana lavorativa di 32 ore. Il test ha coinvolto 61 aziende britannico che operano in settori assai diversi e che per sei mesi dal giugno 2021 si sono impegnate a ridurre del 20% l’orario di lavoro per tutto il personale, garantendo al tempo stesso parità di ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nel Regno Unito tutti, o quasi, d’accordo: ladi 4non danneggia le aziende e migliora la produttività e la salute dei dipendenti. E’ quanto emerge dal più vasto esperimento mai condotto a livello mondiale su una ipotesi che – complice anche la pandemia – punta ad affermare nuove modalità di lavoro, per alcune categorie. I risultati del progetto pilota saranno presentati oggi ufficialmente a Londra alla Camera dei Comuni ma i risultati sono già noti e sembrano alquanto inequivocabili a favore delladi 32 ore. Il test ha coinvolto 61 aziende britannico che operano in settori assai diversi e che per sei mesi dal giugno 2021 si sono impegnate a ridurre del 20% l’orario di lavoro per tutto il personale, garantendo al tempo stesso parità di ...

