Gazzetta – Napoli che occasione | non faccia come la Juve di Conte

Leggi su napolipiu

(Di martedì 21 febbraio 2023) Ilpuò accedere ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella storia, ma deve battere l’Eintracht di Francoforte. Ilha la ghiottadi poter passare il turno e superare gli ottavi di Champions League. Spalletti in conferenza stampa ha ribadito la pericolosità dell’Eintracht. Inoltre scendere in campo convinti di aver già vinto, significherebbe andare verso una sicura sconfitta. Ma è chiaro che sulla carta l’Eintracht non è il Real Madrid o il Manchester City. “La sottovalutazione dell’avversario, il retropensiero che lo scudetto riempirebbe lo stesso la pancia: sono i rischi che ilcorrerà contro l’Eintracht, squadra organizzata e corta, dunque infida” scrivedello Sport. Poi aggiunge: “Negli ottavi ildeve diffidare di ...