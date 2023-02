Gas, prezzo sotto 48 euro: ultime news su consumi e bollette (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il gas all’hub Ttf di Amsterdam è sceso oggi sotto i 48 euro toccando il livello minimo da inizio dicembre 2021. consumi – Il consumo di gas naturale nell’Ue è calato del 19,3% nel periodo compreso tra agosto 2022 e gennaio 2023, rispetto alla media degli stessi mesi tra il 2017 e il 2022. Lo comunica eurostat. Il Consiglio aveva fissato l’obiettivo di ridurre il consumo di gas del 15% per il periodo agosto 2022-marzo 2023 rispetto alla media dello stesso periodo nei cinque anni precedenti. Tra agosto 2022 e gennaio 2023, tra i Paesi Ue, l’Irlanda è quello che ha ridotto di meno i consumi (-0,3%), mentre Spagna (-13,7%) e Slovenia (-14,2%) hanno registrato un calo significativo, ma non hanno ancora raggiunto l’obiettivo del 15%. Negli altri Paesi Ue i consumi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il gas all’hub Ttf di Amsterdam è sceso oggii 48toccando il livello minimo da inizio dicembre 2021.– Il consumo di gas naturale nell’Ue è calato del 19,3% nel periodo compreso tra agosto 2022 e gennaio 2023, rispetto alla media degli stessi mesi tra il 2017 e il 2022. Lo comunicastat. Il Consiglio aveva fissato l’obiettivo di ridurre il consumo di gas del 15% per il periodo agosto 2022-marzo 2023 rispetto alla media dello stesso periodo nei cinque anni precedenti. Tra agosto 2022 e gennaio 2023, tra i Paesi Ue, l’Irlanda è quello che ha ridotto di meno i(-0,3%), mentre Spagna (-13,7%) e Slovenia (-14,2%) hanno registrato un calo significativo, ma non hanno ancora raggiunto l’obiettivo del 15%. Negli altri Paesi Ue idi ...

