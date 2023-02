Gandini: «W le Final Eight di basket delle sorprese» (Di martedì 21 febbraio 2023) Da poche ore è calato il sipario sull’edizione 2023 della Frecciarossa Final Eight di basket nella quale si sono sfidate le otto migliori squadre del campionato italiano. Sul podio una grande tra i grandi, la Germani Brescia capace di andare oltre ogni pronostico, vincendo la prima Coppa Italia della sua storia, liquidando ai quarti quelli che erano i Campioni in carica, l'Olimpia Milano e in Finale l’altra favorita, la Virtus Bologna. Una favola a lieto fine di quelle che provano a convincerti del fatto che non sempre bastano dei budget faraonici per aggiudicarsi dei titoli già assegnati. Serve anche essere in grado di buttare il cuore oltre l’ostacolo. La kermesse ha stabilito il nuovo record di spettatori di sempre nella storia della Coppa Italia, sia come dato complessivo per una edizione di una ... Leggi su panorama (Di martedì 21 febbraio 2023) Da poche ore è calato il sipario sull’edizione 2023 della Frecciarossadinella quale si sono sfidate le otto migliori squadre del campionato italiano. Sul podio una grande tra i grandi, la Germani Brescia capace di andare oltre ogni pronostico, vincendo la prima Coppa Italia della sua storia, liquidando ai quarti quelli che erano i Campioni in carica, l'Olimpia Milano e ine l’altra favorita, la Virtus Bologna. Una favola a lieto fine di quelle che provano a convincerti del fatto che non sempre bastano dei budget faraonici per aggiudicarsi dei titoli già assegnati. Serve anche essere in grado di buttare il cuore oltre l’ostacolo. La kermesse ha stabilito il nuovo record di spettatori di sempre nella storia della Coppa Italia, sia come dato complessivo per una edizione di una ...

