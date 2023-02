Gamification | l’arma con cui i manager ottengono dipendenti felici e clienti soddisfatti

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 febbraio 2023) Probabilmente riuscite a ricordare più di un’occasione in cui vi siete sentiti sconfortati al lavoro, per compiti noiosi che vi è toccato assolvere o per una totale mancanza di stimoli. Forse una di quelle giornate è proprio oggi. Forse, dunque, non credereste alle vostre orecchie se vi dicessero che esiste un metodo di lavoro che migliora latà dei lavoratori – o almeno dell’89% di essi -, che è pur sempre una buonissima percentuale. Questo metodo esiste e si chiama. Si legge nell’ultimo numero del magazine di Gambling Insider che il 96% dei lavoratori ha ammesso di gradire elementi di gioco inseriti nei propri compiti quotidiani, poiché aiutano l’immersività nello spazio di lavoro. Se ci pensiamo, siamo da sempre stati abituati a muoverci all’interno delle dimensioni più serie della nostra vita per mezzo del gioco, fin ...