Gabriele Gravina: “Spalletti mi ricorda Mancini” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Spalletti è un tecnico che punta molto sul calcio come squadra, mi ricorda tantissimo l’Arrigo Sacchi di qualche anno fa e un certo Mancini di oggi”. Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina, in riferimento al tecnico del Napoli al quale è stato assegnato il Premio ‘Enzo Bearzot’. “Il Napoli, assieme alle altre italiane impegnate in Europa, credo sia lo spot più bello, dobbiamo tifare le italiane in Europa. Lo spot più bello è che qualcuna di queste squadre vada più avanti possibile”, ha aggiunto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) “è un tecnico che punta molto sul calcio come squadra, mitantissimo l’Arrigo Sacchi di qualche anno fa e un certodi oggi”. Queste le parole del presidente della Figc, in riferimento al tecnico del Napoli al quale è stato assegnato il Premio ‘Enzo Bearzot’. “Il Napoli, assieme alle altre italiane impegnate in Europa, credo sia lo spot più bello, dobbiamo tifare le italiane in Europa. Lo spot più bello è che qualcuna di queste squadre vada più avanti possibile”, ha aggiunto. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuSette7 : @Juveatrestelle E ricordiamo che, al seminario in cui Torsello proclama la sua lezione, era presente anche l'esimio dott. Gravina Gabriele. - sportface2016 : #Gravina sicuro: '#Spalletti mi ricorda #Mancini' - Juventina962 : @FIGC Gravina Gabriele non avrai pace sui social finché tu e quei cessi come te che occupano il palazzo non andate… - wurth_italia : Oggi il Presidente di @FIGC Gabriele Gravina e il CRO e Deputy Secretary General Giovanni Valentini hanno visitato… - 10Amerigo : RT @pisto_gol: ??Su “Libero” Luciano #Moggi rivela di essere stato informato delle indagini di “Calciopoli” sul suo conto dall’attuale presi… -