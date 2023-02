Furto in casa del trapper MamboLosco a Vicenza | nel bottino anche un Rolex da 13 mila euro – Il video

(Di martedì 21 febbraio 2023) Unsi è verificato indel rapper. Ilsi aggira intorno ai 100. È il secondoche subisce l’artista, che vive con la fidanzata Giulia Ottorini. Tra gli oggetti sparitiun orologioche vale circa 13. Il cantante della scena trap, che in realtà si chiama William Miller Hickman, ha denunciato l’accaduto sui social con un lungo post su Instagram. Nelallegato si mostra come ladri si sarebbero intrufolati nel palazzo sfondando la rete di recinzione del giardino e poi un vetro. «Facile quando anon ci sono», è stato lo sfogo disui social. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reteimprese : #Salerno #Impianti #Antifurto #Sistemi #Sicurezza spesso e purtroppo riceviamo chiamate da persone che desiderano i… - pirata_21 : Furto in casa del rapper #Mambolosco a #Vicenza: i ladri sono entrati scavalcando la recinzione. Approfittando del… - Open_gol : In totale centomila euro di danni. I ladri sono entrati dalla rete di recinzione del giardino - lacittanews : Il rapper Mambolosco ha subito un nuovo furto in casa: bottino da 100mila euro, sfogo sui social da parte dell’arti… - FranceschiniAng : Svaligiata la casa de rapper #MamboLosco:bottino da 100mila euro. Il rapper vicentino è stato vittima di un furto n… -

Aubrey Plaza ha rivelato di aver compiuto unnell'ufficio di Joe Biden quando era il vice - presidente di Barack Obama. L'attrice, ... La scena è stata girata allaBianca e il cast ha potuto ...David O'Connell, che è stato colpito e ucciso nella suasabato. In una conferenza stampa, lo ... Luna ha detto che non c'erano prove di 'ingresso forzato' o 'con scasso' e ha aggiunto che non ...

Rapper Mambolosco, maxi furto in casa di Vicenza: i ladri si portano via anche il Rolex il Resto del Carlino

MamboLosco, furto da 100mila euro nella casa del trapper. Messaggio ai ladri: «Facile quando non ci sono...» ilmessaggero.it

Mambolosco, ladri svaligiano la casa del rapper: “Solo a Carnevale potevate farlo, perché siete dei… Il Fatto Quotidiano

Furto in casa del trapper MamboLosco a Vicenza: nel bottino anche un Rolex da 13 mila euro - Il video Open

Furto nella casa del rapper MamboLosco: bottino di 100.000 euro, Rolex compreso. Lui: «Siete dei clown» ilgazzettino.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Un colpo a segno a Cesanella, tentato colpo anche al Vivere Verde. Nel weekend i ladri sono tornati in azione: sabato pomeriggio si sono introdotti in un appartamento di via del Guercino, approfittand ...