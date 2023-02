Furti dei cani, un fenomeno in crescita a Roma: l’Oipa spiega come difendere il nostro amico a quattro zampe (Di martedì 21 febbraio 2023) In questi giorni a Roma si sta diffondendo la notizia, alimentata dal passaparola social, di un furgone bianco che si aggirerebbe, sul litorale e in città, rubando cani lasciati incustoditi, o a passeggio. Si parla addirittura di proprietari malmenati e di regolari denunce presentate alle forze dell’ordine. In attesa d’inquadrare meglio il fenomeno, certo è che i Furti di cani possono avvenire ed è per questo che l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), invita i proprietari dei cani ad adottare le necessarie precauzioni anzitutto monitorando costantemente i propri animali domestici Furto di cani, l’Oipa: “Dal riscatto al commercio abusivo, fino all’utilizzo per i combattimenti, o lo sfruttamento per ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) In questi giorni asi sta diffondendo la notizia, alimentata dal passaparola social, di un furgone bianco che si aggirerebbe, sul litorale e in città, rubandolasciati incustoditi, o a passeggio. Si parla addirittura di proprietari malmenati e di regolari denunce presentate alle forze dell’ordine. In attesa d’inquadrare meglio il, certo è che idipossono avvenire ed è per questo che l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), invita i proprietari deiad adottare le necessarie precauzioni anzitutto monitorando costantemente i propri animali domestici Furto di: “Dal riscatto al commercio abusivo, fino all’utilizzo per i combattimenti, o lo sfruttamento per ...

