Fuori dal coro: le anticipazioni della puntata di questa sera (Di martedì 21 febbraio 2023) Oggi, 21 febbraio 2023, va in onda alle 21.20 su Rete 4 un nuovo appuntamento con "Fuori dal coro". Tema centrale della puntata è il "Superbonus". Mario Giordano affronta comunque molti altri temi: dalle rapine in ville ai... Leggi su europa.today (Di martedì 21 febbraio 2023) Oggi, 21 febbraio 2023, va in onda alle 21.20 su Rete 4 un nuovo appuntamento con "dal". Tema centraleè il "Superbonus". Mario Giordano affronta comunque molti altri temi: dalle rapine in ville ai...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : In una storia su Ig, #Fedez insulta il direttore di Fuori dal Coro con offese indecenti e affermazioni come “teste… - la_kuzzo : Perché non si può tacere sull’aggressione fuori dal liceo Michelangiolo di Firenze #daytime ?@LaStampa? - E_Silvestrin : È plausibile che Thiaw non fosse pronto fino a due settimane fa e poi incredibilmente prontissimo è titolare inamov… - beerpizzabeer : RT @giuvannuzzo: Quindi una giornalista fa inchieste di sua iniziativa senza concordarle con gli autori e con il conduttore? Bel modo di pa… - Fedez : RT @giuvannuzzo: Quindi una giornalista fa inchieste di sua iniziativa senza concordarle con gli autori e con il conduttore? Bel modo di pa… -