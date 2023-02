Fuori dal coro e le morti improvvise (Di martedì 21 febbraio 2023) Ci avete segnalato un servizio di Fuori dal coro, trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano. Il servizio, andato in onda il 14 febbraio, titola: Vaccini, il mistero delle morti improvvise SI tratta di un servizio della giornalista Raffaella Regoli, già finita sui giornali nel 2022 per essersi auto-sospesa dalla trasmissione in protesta all’obbligo del Green pass. Il fatto che stia lavorando ancora per Fuori dal coro dimostra che la sospensione non è poi durata tanto. L’attenzione al dettaglio a Rete4 è tale che hanno i refusi pure nei sottotitoli…Il servizio va analizzato nella sua interezza, per fortuna stavolta dura davvero poco, ma serve per mostrare come funzioni il giornalismo a tesi fatto dalla trasmissione. Si parte con la giornalista che introduce il servizio con queste ... Leggi su butac (Di martedì 21 febbraio 2023) Ci avete segnalato un servizio didal, trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano. Il servizio, andato in onda il 14 febbraio, titola: Vaccini, il mistero delleSI tratta di un servizio della giornalista Raffaella Regoli, già finita sui giornali nel 2022 per essersi auto-sospesa dalla trasmissione in protesta all’obbligo del Green pass. Il fatto che stia lavorando ancora perdaldimostra che la sospensione non è poi durata tanto. L’attenzione al dettaglio a Rete4 è tale che hanno i refusi pure nei sottotitoli…Il servizio va analizzato nella sua interezza, per fortuna stavolta dura davvero poco, ma serve per mostrare come funzioni il giornalismo a tesi fatto dalla trasmissione. Si parte con la giornalista che introduce il servizio con queste ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : In una storia su Ig, #Fedez insulta il direttore di Fuori dal Coro con offese indecenti e affermazioni come “teste… - la_kuzzo : Perché non si può tacere sull’aggressione fuori dal liceo Michelangiolo di Firenze #daytime ?@LaStampa? - E_Silvestrin : È plausibile che Thiaw non fosse pronto fino a due settimane fa e poi incredibilmente prontissimo è titolare inamov… - MassimoFederi12 : @SecolodItalia1 Tutto quel che è politica dovrebbe stare totalmente FUORI dal mondo studentesco, nelle Scuole, le U… - Italian_Refugee : @BiasiErika Regina della plastica facciale ahaha con la figlia che urla fuori dal gf attenzione che saltano i punti -