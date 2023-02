Fumo, anche i cani lo subiscono: studio italiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Milano, 21 feb. (Adnkronos Salute)() - anche i cani, passivamente, 'fumano'. Uno studio dell'Università Statale di Milano ha rilevato la presenza di cotinina, un prodotto della nicotina, nel pelo e nel sangue dei 'quattrozampe' che convivono con fumatori. La ricerca, coordinata da Debora Groppetti, docente di Clinica ostetrica e Ginecologia veterinaria presso il Dipartimento UniMi di Medicina veterinaria e Scienze animali, è stata pubblicata su 'Mdpi'. Il lavoro ha coinvolto 32 cani sani di entrambi i sessi, spiegano dall'ateneo. A seconda che vivessero o meno con umani fumatori, 16 animali sono stati inclusi nel gruppo 'esposti al Fumo passivo' e 16 sono stati inseriti nel gruppo dei 'non esposti'. Ai cani è stato prelevato un campione di pelo e di sangue, necessario nell'ambito dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Milano, 21 feb. (Adnkronos Salute)() -, passivamente, 'fumano'. Unodell'Università Statale di Milano ha rilevato la presenza di cotinina, un prodotto della nicotina, nel pelo e nel sangue dei 'quattrozampe' che convivono con fumatori. La ricerca, coordinata da Debora Groppetti, docente di Clinica ostetrica e Ginecologia veterinaria presso il Dipartimento UniMi di Medicina veterinaria e Scienze animali, è stata pubblicata su 'Mdpi'. Il lavoro ha coinvolto 32sani di entrambi i sessi, spiegano dall'ateneo. A seconda che vivessero o meno con umani fumatori, 16 animali sono stati inclusi nel gruppo 'esposti alpassivo' e 16 sono stati inseriti nel gruppo dei 'non esposti'. Aiè stato prelevato un campione di pelo e di sangue, necessario nell'ambito dei ...

