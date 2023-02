Francesca Fagnani: “Essere belve non è essere aggressivi” (Di martedì 21 febbraio 2023) Francesca Fagnani «Non farei mai la belva con Fiorello Preferisco non invitare gli amici» Il Secolo XIX, di Tiziana Leone, pag. 39 La belvitudine? Non è aggressività, ma un modo di raccontare chi viene intervistato attraverso sfumature inedite e tratti del carattere poco conosciuti». Messa al bando la cattiveria, «di fronte alla fragilità dell’ospite, non affondo mai», Francesca Fagnani porta le sue `belve” in prima serata, da oggi su Raidue, con un format ridisegnato dalla regia del genovese Duccio Forzano e una prima puntata destinata a lasciare il segno. «I primi ospiti sono Anna Oxa, Wanda Nara, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e Naike Rivelli, partiamo con brio direi». Forse anche con qualcosa di più, visto che Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi, al centro di ... Leggi su tvzoom (Di martedì 21 febbraio 2023)«Non farei mai la belva con Fiorello Preferisco non invitare gli amici» Il Secolo XIX, di Tiziana Leone, pag. 39 La belvitudine? Non ètà, ma un modo di raccontare chi viene intervistato attraverso sfumature inedite e tratti del carattere poco conosciuti». Messa al bando la cattiveria, «di fronte alla fragilità dell’ospite, non affondo mai»,porta le sue `” in prima serata, da oggi su Raidue, con un format ridisegnato dalla regia del genovese Duccio Forzano e una prima puntata destinata a lasciare il segno. «I primi ospiti sono Anna Oxa, Wanda Nara, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e Naike Rivelli, partiamo con brio direi». Forse anche con qualcosa di più, visto che Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi, al centro di ...

