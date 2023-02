Forza Nuova cita La Russa (Di martedì 21 febbraio 2023) Chi vuole chiamare in tribunale la difesa di Roberto Fiore nel processo che riguarda l’assalto della sede romana della CGIL? Nientedimeno che il presidente del Senato Ignazio La Russa. La difesa di Fiore imputato per l’attacco alla sede della Cgil chiama a testimoniare il presidente del Senato La Russa Una richiesta, ha detto l’avvocato Nicola Trisciuoglio, legata ad “una intervista nel corso della quale La Russa fa riferimento ad agenti infiltrati nella manifestazione del 9 ottobre e che sarebbero stati presenti anche ad una manifestazione del presidente di FdI – ha spiegato il difensore – svolta nelle settimane antecedenti. Secondo noi è un buon motivo convocarlo sul perché di questa sua percezione e cosa ha inteso dire relativamente alla presenza di agenti infiltrati”. La Procura ha espresso parere contrario sulla richiesta della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) Chi vuole chiamare in tribunale la difesa di Roberto Fiore nel processo che riguarda l’assalto della sede romana della CGIL? Nientedimeno che il presidente del Senato Ignazio La. La difesa di Fiore imputato per l’attacco alla sede della Cgil chiama a testimoniare il presidente del Senato LaUna richiesta, ha detto l’avvocato Nicola Trisciuoglio, legata ad “una intervista nel corso della quale Lafa riferimento ad agenti infiltrati nella manifestazione del 9 ottobre e che sarebbero stati presenti anche ad una manifestazione del presidente di FdI – ha spiegato il difensore – svolta nelle settimane antecedenti. Secondo noi è un buon motivo convocarlo sul perché di questa sua percezione e cosa ha inteso dire relativamente alla presenza di agenti infiltrati”. La Procura ha espresso parere contrario sulla richiesta della ...

