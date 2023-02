Forza Italia, prima reazione a Zelensky: “L'unico obiettivo di Berlusconi” (Di martedì 21 febbraio 2023) L'affondo di Volodymyr Zelensky contro Silvio Berlusconi in occasione della visita di Giorgia Meloni a Kiev non è certamente passato inosservate ad Arcore ma, fino ad ora, non c'è stato nessuno commento ufficiale, nessuna reazione da parte di Forza Italia. Se vuole, a Zelensky risponderà solo il presidente Berlusconi, che coi fatti ha sempre dimostrato di essere un uomo di pace, che vuole e lavora solo per la pace tra Ucraina e Russia, dice a mezza bocca un esponente di spicco forzista. Allo stato il leader azzurro tace ma non è escluso che possa decidere di farsi sentire con una nota. Durante la conferenza stampa congiunta al termine dell'incontro con la premier Italiana, il presidente ucraino ha usato toni duri per replicare alle parole di ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) L'affondo di Volodymyrcontro Silvioin occasione della visita di Giorgia Meloni a Kiev non è certamente passato inosservate ad Arcore ma, fino ad ora, non c'è stato nessuno commento ufficiale, nessunada parte di. Se vuole, arisponderà solo il presidente, che coi fatti ha sempre dimostrato di essere un uomo di pace, che vuole e lavora solo per la pace tra Ucraina e Russia, dice a mezza bocca un esponente di spicco forzista. Allo stato il leader azzurro tace ma non è escluso che possa decidere di farsi sentire con una nota. Durante la conferenza stampa congiunta al termine dell'incontro con la premierna, il presidente ucraino ha usato toni duri per replicare alle parole di ...

