Forza Italia, Martusciello nomina Patriarca commissario a Scafati. (Di martedì 21 febbraio 2023) Il commissario regionale di Forza Italia, on. Fulvio Martusciello, ha nominato l'on. Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia, commissario del partito azzurro a Scafati (Sa) sino alle elezioni ... Leggi su gazzettadisalerno (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilregionale di, on. Fulvio, hato l'on. Annarita, deputata didel partito azzurro a(Sa) sino alle elezioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilkoSichinolfi : Alla cortese attenzione di: @FratellidItalia @forza_italia @LegaSalvini e fravaglia varia... Vi siete chiesti pe… - MarcoFattorini : #Putin: «L'Occidente ha iniziato una guerra e noi stiamo usando la forza per fermarla». Oltre alla menzogna spudora… - elio_vito : Berlusconi ieri è intervenuto due volte, smentendo i dirigenti di Forza Italia, per giustificare il decreto del gov… - Alfonso0070 : RT @CoGiafra: #Meloni: Ottimo clima al Governo, oltre a dialettica c'è forte coesione' #Superbonus, in Forza Italia monta la rivolta contr… - ClaudioCrucia61 : Sto guardando la 7 e un politico di Forza Italia e uno di Fratelli d'Italia continuano a dire che Berlusconi è un g… -