Forza Italia, Martusciello nomina Patriarca commissario a Scafati (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl commissario regionale di Forza Italia, on. Fulvio Martusciello, ha nominato l'on. Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia, commissario del partito azzurro a Scafati (Sa) sino alle elezioni comunali. «Sono certo che la sua esperienza saprà essere elemento determinante per far tornare il centrodestra e Forza Italia alla vittoria», ha commentato l'on. Martusciello. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

