Forte calo del prezzo per il Samsung Galaxy S22 su Amazon oggi (Di martedì 21 febbraio 2023) Ora che è approdato sul mercato il Samsung Galaxy S23, è possibile approfittare dei prezzi più bassi per il modello precedente, un top di gamma che può dare ancora del filo da torcere alla concorrenza. Stiamo parlando ovviamente del Samsung Galaxy S22 che, in queste ore, si ritrova ad un prezzo piuttosto conveniente su Amazon, una buona opportunità da cogliere al volo se si vuole avere tra le mani uno smartphone Android di qualità spendendo cifre più basse. Significativo abbassamento del prezzo per il Samsung Galaxy S22 su Amazon oggi 21 febbraio Altro calo del prezzo, dunque, dopo quello dei giorni scorsi. Approfondendo l'offerta odierna del famoso sito di ...

