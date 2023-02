Forse la Serie A non è appassionante, ma ha lanciato una gran quantità di talenti (Di martedì 21 febbraio 2023) I risultati della 23esima giornata della Serie A Torino-Cremonese 2-2 41? rig. Sanabria, 54? Tsadjout (C), 75? Valeri (C), 79? Singo Sassuolo-Napoli 0-2 12? Kvaratskhelia, 33? Osimhen Sampdoria-Bologna 1-2 27? Soriano, 68? rig. Sabiri (S), 90? Orsolini Monza-Milan 0-1 31? Messias Inter-Udinese 3-1 20? rig. Lukaku, 43? Lovri? (U), 73? Mkhitaryan, 89? Lautaro Martínez Atalanta-Lecce 1-2 4? Ceesay, 74? Blin, 87? Højlund (A) Fiorentina-Empoli 1-1 29? Cambiaghi (E), 85? Cabral Salernitana-Lazio 0-2 60?, 69? rig. Immobile Spezia-Juventus 0-2 32? Kean, 66? Di María Roma-Verona 1-0 45? Solbakken La classifica della Serie A dopo 23 giornate Napoli 62; Inter 47; Roma e Milan 44; Lazio 42; Atalanta 41; Juventus (-15) e Bologna 32; Torino 31; Udinese 30; Monza 29; Empoli 28; Lecce 27; Fiorentina 25; Sassuolo 24; Salernitana 21; Spezia 19; Verona ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 febbraio 2023) I risultati della 23esima giornata dellaA Torino-Cremonese 2-2 41? rig. Sanabria, 54? Tsadjout (C), 75? Valeri (C), 79? Singo Sassuolo-Napoli 0-2 12? Kvaratskhelia, 33? Osimhen Sampdoria-Bologna 1-2 27? Soriano, 68? rig. Sabiri (S), 90? Orsolini Monza-Milan 0-1 31? Messias Inter-Udinese 3-1 20? rig. Lukaku, 43? Lovri? (U), 73? Mkhitaryan, 89? Lautaro Martínez Atalanta-Lecce 1-2 4? Ceesay, 74? Blin, 87? Højlund (A) Fiorentina-Empoli 1-1 29? Cambiaghi (E), 85? Cabral Salernitana-Lazio 0-2 60?, 69? rig. Immobile Spezia-Juventus 0-2 32? Kean, 66? Di María Roma-Verona 1-0 45? Solbakken La classifica dellaA dopo 23 giornate Napoli 62; Inter 47; Roma e Milan 44; Lazio 42; Atalanta 41; Juventus (-15) e Bologna 32; Torino 31; Udinese 30; Monza 29; Empoli 28; Lecce 27; Fiorentina 25; Sassuolo 24; Salernitana 21; Spezia 19; Verona ...

