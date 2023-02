Formula 1, Wolff sulla Red Bull: “Sanzione? Non avrà grandi impatti su di loro” (Di martedì 21 febbraio 2023) Tra poche settimane comincerà una nuova stagione di Formula 1. Tutti gli occhi sono inevitabilmente sulla Red Bull che dovrà ‘sopportare’ le conseguenze delle ormai note sanzioni ricevute dopo aver sforato il budget cap nelle scorse stagioni. I team principal del circus hanno commentato in maniera differente l’impatto della relativa Sanzione sulla scuderia, con Toto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tra poche settimane comincerà una nuova stagione di1. Tutti gli occhi sono inevitabilmenteRedche dovrà ‘sopportare’ le conseguenze delle ormai note sanzioni ricevute dopo aver sforato il budget cap nelle scorse stagioni. I team principal del circus hanno commentato in maniera differente l’impatto della relativascuderia, con Toto ... TAG24.

