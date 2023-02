Formazioni ufficiali Eintracht Francoforte-Napoli | le scelte dei due allenatori

(Di martedì 21 febbraio 2023) per il match di Champions League Comunicate ledel match tra, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.(3-4-2-1) Trapp; Tuta, Jakic, N’Dicka; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. Allenatore: Glasner(4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen. Allenatore: Spalletti L'articolo proviene da Calcio News 24.

