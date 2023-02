Fonti Chigi: «Biden telefona a Meloni». Focus sull’assistenza a Kiev contro l’aggressione russa (Di martedì 21 febbraio 2023) Sfumata l’ipotesi di un incontro lampo a Varsavia tra Giorgia Meloni e Joe Biden, il capo dell’esecutivo e il presidente degli Stati Uniti hanno avuto un colloquio telefonico. A dirlo, la sera del 20 febbraio, è lo staff di Meloni. La chiamata, fa notare Palazzo Chigi, è partita da lato americano. «Il presidente degli Stati Uniti ha chiamato Meloni appena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria». La diplomazia italiana, secondo Fonti di stampa, avrebbe cercato di organizzare un rapido faccia a faccia tra Biden e Meloni, prima che ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) Sfumata l’ipotesi di un inlampo a Varsavia tra Giorgiae Joe, il capo dell’esecutivo e il presidente degli Stati Uniti hanno avuto un colloquio telefonico. A dirlo, la sera del 20 febbraio, è lo staff di. La chiamata, fa notare Palazzo, è partita da lato americano. «Il presidente degli Stati Uniti ha chiamatoappena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria». La diplomazia italiana, secondodi stampa, avrebbe cercato di organizzare un rapido faccia a faccia tra, prima che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Fonti Palazzo Chigi: “Il sostegno all'Ucraina da parte del Governo italiano è saldo e convinto, come chiaramente pr… - davcarretta : La gravità di queste dichiarazioni sono tali che le fonti di Palazzo Chigi possono solo peggiorare la situazione.… - marinellafly12 : RT @AndyCage69: @kiara86769608 Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che è tornata in perfetta forma e la voglia di non fare un cazzo è quella… - fisco24_info : Superbonus, 'da governo nessuna modifica ma pronti all'ascolto': (Adnkronos) - Così fonti dell'esecutivo all'Adnkro… - ageffe : RT @AndyCage69: @kiara86769608 Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che è tornata in perfetta forma e la voglia di non fare un cazzo è quella… -