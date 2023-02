Follia al tribunale: “Ti sparo in bocca”, minaccia il giudice e butta giù il banco della difesa (Di martedì 21 febbraio 2023) Frosinone. Una mattinata piuttosto turbolenta quella di oggi, martedì 21 febbraio 2023, al tribunale di Frosinone, dove un imputato di origini siciliane ha dato di matto, dapprima minacciando il giudice presente in aula, a suono di ”Ti sparo in bocca”, e poi mandando per aria l’intero banco degli imputati e spaventando tutti. Si rifiuta di lavare i piatti: 15enne presa a pugni, schiaffi e morsi dalla mamma Folla in tribunale a Frosinone: l’imputato dà di matto in aula Il racconto proviene direttamente dal suo avvocato difensore d’ufficio, Giuseppe Dell’Aversano, il quale è l’incaricato di prendere le parti del soggetto, di origini siciliane e con grossi problemi nell’uso di droghe alle spalle. Il soggetto si era recato in aula per rispondere alle accuse di evasione da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Frosinone. Una mattinata piuttosto turbolenta quella di oggi, martedì 21 febbraio 2023, aldi Frosinone, dove un imputato di origini siciliane ha dato di matto, dapprimando ilpresente in aula, a suono di ”Tiin”, e poi mandando per aria l’interodegli imputati e spaventando tutti. Si rifiuta di lavare i piatti: 15enne presa a pugni, schiaffi e morsi dalla mamma Folla ina Frosinone: l’imputato dà di matto in aula Il racconto proviene direttamente dal suo avvocato difensore d’ufficio, Giuseppe Dell’Aversano, il quale è l’incaricato di prendere le parti del soggetto, di origini siciliane e con grossi problemi nell’uso di droghe alle spalle. Il soggetto si era recato in aula per rispondere alle accuse di evasione da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Follia al tribunale: “Ti sparo in bocca”, minaccia il giudice e butta giù il banco della difesa - infoitinterno : “Ti sparo in bocca”, imputato minaccia il giudice: momenti di follia in tribunale - Attanto : @StefaniaBattis4 @BadreddineNace1 @FolioMauro @vicechat Che tutto il mondo sappia cosa sta accadendo in #Ukraine a… - duepuntocinque : @Sig_Pir @fdragoni Da sempre se una norma anche balorda garantisce qualcosa poi chi viene dopo deve rispettarla per… - infoitcultura : Sanremo: la 'follia' di Blanco finisce in tribunale, indagato per danneggiamento -