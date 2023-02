Foggia | il pres Canonico 'spara' su Gallo | 'L'ho preso in Azerbaigian che raccoglieva i cinesini | è come Schettino'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NewsTuttoC : Pres Foggia: 'Gallo parla di fatto gravissimo? Lo racconti. Non ha salutato squadra' - sportli26181512 : Benevento, pres. Vigorito: 'Cannavaro camminava a un metro da terra': A dieci giorni di distanza dall'esonero di Fa… -

è stato oggetto di una contestazione di cui non posso non tener conto. Non la condivido né nei termini né nei modi, ma non posso non prendere in considerazione che si era rotto il feeling con ...... dopo le esperienze in Lega Pro conprima e Barletta poi (51 presenze totali e 3 reti), nel '13 - '14 gioca da protagonista il suo primo campionato di Serie B (39., 4 gol) prima di ...

Pres Foggia: "Gallo parla di fatto gravissimo Lo racconti. Non ha salutato squadra" Tutto C

Calcio, frizioni col presidente: si dimette l'allenatore del Foggia La Gazzetta del Mezzogiorno

Dimissioni Gallo: Canonico parlerà in conferenza Calcio Foggia

A Foggia si presenta la Biblioteca Itinerante: libri in simboli e in Braille, incontri a tema e molto altro l'Immediato

Pres Foggia: "Giorno di festa che speriamo possa proseguire nel post gara" Tutto C

Nicola Canonico, presidente del Foggia, ha parlato in conferenza stampa delle dimissioni del tecnico Fabio Gallo: "Lui dice che è accaduto un fatto gravissimo Se lui ce lo racconta ...TMW/TuttoC.com foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com Nicola Canonico, presidente del Foggia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del primo tempo della semifinale di Coppa Italia di S ...