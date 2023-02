Foggia, Canonico a Gallo: «Fatti gravissimi? La verità è che è un egoista» (Di martedì 21 febbraio 2023) Nicola Canonico, presidente del Foggia, ha parlato dopo le dimissioni di Fabio Gallo dalla sua carica di allenatore Nicola Canonico, presidente del Foggia, ha così parlato in conferenza delle dimissioni del tecnico Fabio Gallo. LE PAROLE – «Lui dice che è accaduto un fatto gravissimo? Se lui ce lo racconta… lui dev’essere coerente con quello che dichiara. O chi lo rappresenta racconta a Sapio cose non corrette. Una società non può essere ostaggio di un allenatore, non ha nemmeno salutato la squadra e se fa così non vuole bene al Foggia. Se noi lo abbiamo cercato? Io personalmente no. Se uno decide di andare via non lo obbligo a rimanere. Parlasse di questo gravissimo fatto, io non so rispondere. Io riporto i Fatti veri e cioè che senza rinnovo si ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Nicola, presidente del, ha parlato dopo le dimissioni di Fabiodalla sua carica di allenatore Nicola, presidente del, ha così parlato in conferenza delle dimissioni del tecnico Fabio. LE PAROLE – «Lui dice che è accaduto un fatto gravissimo? Se lui ce lo racconta… lui dev’essere coerente con quello che dichiara. O chi lo rappresenta racconta a Sapio cose non corrette. Una società non può essere ostaggio di un allenatore, non ha nemmeno salutato la squadra e se fa così non vuole bene al. Se noi lo abbiamo cercato? Io personalmente no. Se uno decide di andare via non lo obbligo a rimanere. Parlasse di questo gravissimo fatto, io non so rispondere. Io riporto iveri e cioè che senza rinnovo si ...

