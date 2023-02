Firenze: morto Alberto Brasca, era stato vicesindaco, presidente della Provincia e dirigente della federazione pugilato (Di martedì 21 febbraio 2023) Profondo cordoglio per la morte di Alberto Brasca, uomo politico, dirigente della Regione Toscana e dirigente della federazione pugilato. Nato a Budrio (Bologna) nel 1943, Brasca è stato vicesindaco di Firenze dal 1995 al 1999, presidente della Provincia di Firenze dal 1985 al 1990, dell'Unione Province d'Italia dal 1986 al 1992, del Consiglio Comunale dal 1999 al 2004 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 febbraio 2023) Profondo cordoglio per la morte di, uomo politico,Regione Toscana e. Nato a Budrio (Bologna) nel 1943,didal 1995 al 1999,didal 1985 al 1990, dell'Unione Province d'Italia dal 1986 al 1992, del Consiglio Comunale dal 1999 al 2004 L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RossanaGiannan2 : RT @P_M_1960: Dopo i fatti di Firenze è più che mai necessario di ribadirlo. Il fascismo non è un'opinione è un reato, e purtroppo il fasci… - firenzeviola_it : LUTTO, È morto l’ex vicesindaco di Firenze Brasca - controradio : Alberto Brasca è morto, era stato vicesindaco e presidente della Provincia di Firenze - FirenzePost : Firenze: morto Alberto Brasca, era stato vicesindaco, presidente della Provincia e dirigente della federazione pugi… - toscanamedianew : Politica in lutto, morto ex presidente di Provincia -