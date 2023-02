Fiorentina-Braga | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 21 febbraio 2023) Gara valida per il ritorno degli spareggi di Conference League 2022/2023. Per i viola dovrebbe essere soltanto una formalità visto lo 0-4 ottenuto all’andata.si giocherà giovedi 23 febbraio 2023 alle ore 21 presso lo stadio Franchi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Visto le difficoltà in campionato, i viola cercano gloria nelle coppe. In Coppa Italia, hanno raggiunto la semifinalesfideranno la Cremonese, mentre in Conference League sono praticamente agli ottavi, visto la larga vittoria ottenuta all’andata. Discorso diverso per i portoghesi che, ormai praticamente fuori dalla Conference League, sono terzi in classifica nel loro campionato dietro Benfica e Porto. Nell’ultimo turno hanno superato agevolmente l’Arouca per 2-0 LE...