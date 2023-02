Filippino ucciso a Roma, l’assassino si costituisce e registra un video: prendetevi cura di mio figlio (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Filippino accusato dell’omicidio del connazionale Micheal Lee Pon, 50 anni, avvenuto domenica nel tardo pomeriggio a Roma in zona Valle Aurelia, ha pubblicato sui social due video prima di andarsi a costituire alle forze dell’ordine. Renato Peralta, questo il nome dell’uomo di 43 anni, è accusato assieme al figlio di 16 anni di concorso in omicidio aggravato. Nei due filmati, della durata di circa un minuto, l’uomo chiede ai suoi parenti di “prendersi cura’’ del figlio mentre lui sarà ‘’in prigione” e dice di non essersi consegnato subito perché aveva ‘’paura di andarci senza avvocato” . Micheal Lee Pon è stato aggredito nei pressi della stazione della metropolitana di Valle Aurelia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Lee Pon, che lavorava come badante ad Arco di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilaccusato dell’omicidio del connazionale Micheal Lee Pon, 50 anni, avvenuto domenica nel tardo pomeriggio ain zona Valle Aurelia, ha pubblicato sui social dueprima di andarsi a costituire alle forze dell’ordine. Renato Peralta, questo il nome dell’uomo di 43 anni, è accusato assieme aldi 16 anni di concorso in omicidio aggravato. Nei due filmati, della durata di circa un minuto, l’uomo chiede ai suoi parenti di “prendersi’’ delmentre lui sarà ‘’in prigione” e dice di non essersi consegnato subito perché aveva ‘’paura di andarci senza avvocato” . Micheal Lee Pon è stato aggredito nei pressi della stazione della metropolitana di Valle Aurelia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Lee Pon, che lavorava come badante ad Arco di ...

