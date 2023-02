"Figlio di putt***"? Ancelotti mai visto prima: lite furiosa coi tifosi in campo (Di martedì 21 febbraio 2023) Ecco il Carlo Ancelotti che non t'aspetti. Lo si potrebbe ribattezzare il “Carletto furioso”. Durante l'ultima partita del Real Madrid in casa dell'Osasuna, infatti, il tecnico italiano ha sbottato per il trattamento riservato dai tifosi locali a Vinicius Jr., ormai oggetto di cori e atteggiamenti discriminatori su diversi campi della Liga spagnola. All'ennesima provocazione, Carletto ha perso il suo abituale aplomb e ha litigato con alcuni tifosi presenti sugli spalti per difendere il suo calciatore. Il clima, all'Estadio El Sadar di Pamplona, era parso subito pesante fin dall'inizio. Fin dal minuto di raccoglimento in onore delle vittime del terremoto in Turchia, quando un insulto è volato dagli spalti all'indirizzo del 22enne brasiliano: "Vinicius, Figlio di put***a". Dove lo abbiamo già sentito? Purtroppo a San ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Ecco il Carloche non t'aspetti. Lo si potrebbe ribattezzare il “Carletto furioso”. Durante l'ultima partita del Real Madrid in casa dell'Osasuna, infatti, il tecnico italiano ha sbottato per il trattamento riservato dailocali a Vinicius Jr., ormai oggetto di cori e atteggiamenti discriminatori su diversi campi della Liga spagnola. All'ennesima provocazione, Carletto ha perso il suo abituale aplomb e ha litigato con alcunipresenti sugli spalti per difendere il suo calciatore. Il clima, all'Estadio El Sadar di Pamplona, era parso subito pesante fin dall'inizio. Fin dal minuto di raccoglimento in onore delle vittime del terremoto in Turchia, quando un insulto è volato dagli spalti all'indirizzo del 22enne brasiliano: "Vinicius,di put***a". Dove lo abbiamo già sentito? Purtroppo a San ...

